Генштаб ВСУ: русские укрепляются на занятых позициях и беспрерывно ведут огонь

ВС РФ наступают на Донбассе, а также наносят удары по всей линии фронта.

Об этом вечером 5 ноября в сводке заявили в генштабе ВСУ.

Украинское командование отметило, армия России ведёт наступление на Авдеевском, Артёмовском и Николаево-Криворожском направлениях.

Генеральный штаб националистических формирований подчеркнул, что русские ведут огонь вдоль всей линии соприкосновения, осуществляют инженерное оборудование позиций и ведут аэроразведку.

ВС РФ нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры, подытожил ГШ Украины.