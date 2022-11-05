ВС РФ наступают на Донбассе, а также наносят удары по всей линии фронта.
Об этом вечером 5 ноября в сводке заявили в генштабе ВСУ.
Украинское командование отметило, армия России ведёт наступление на Авдеевском, Артёмовском и Николаево-Криворожском направлениях.
Генеральный штаб националистических формирований подчеркнул, что русские ведут огонь вдоль всей линии соприкосновения, осуществляют инженерное оборудование позиций и ведут аэроразведку.
ВС РФ нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры, подытожил ГШ Украины.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.