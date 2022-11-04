В Николаеве ракетой поражён штаб подразделения иностранных наёмников

В городе Николаеве ракетным ударом российской армии поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников.

Об этом в утренней сводке заявили в Министерстве обороны России.

Армия России уничтожила свыше 110 украинских военных на Купянском направлении. Артиллеристы и боевые лётчики за сутки уничтожили более 95 националистов и десять бронемашин на Николаево-Криворожском направлении.

Также в военном ведомстве отметили, что накануне были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.