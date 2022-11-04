В городе Николаеве ракетным ударом российской армии поражён штаб одного из подразделений иностранных наёмников.
Об этом в утренней сводке заявили в Министерстве обороны России.
Армия России уничтожила свыше 110 украинских военных на Купянском направлении. Артиллеристы и боевые лётчики за сутки уничтожили более 95 националистов и десять бронемашин на Николаево-Криворожском направлении.
Также в военном ведомстве отметили, что накануне были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".