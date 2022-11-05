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Зеленский о заявлении Ирана о поставках дронов РФ: В этом признании они соврали

Силовые структуры

Владимир Зеленский обвинил во лжи представителей Ирана, которые признались, что поставляли беспилотники России.

Зеленский о заявлении Ирана о поставках дронов РФ: В этом признании они соврали

Президент Украины считает, что в заявлении Ирана содержится дезинформация.

"Но и в этом признании они соврали", — сказал Зеленский.

Он отметил, что ВСУ сбивает беспилотники иранского производства по 10 штук, в то время как в Иране заверяют, что продали России немного дронов ещё до начала спецоперации на Украине.

Украинский лидер заявил также, что иранские инструкторы проводили инструктаж по управлению дронами для российских военных.

Зеленский пригрозил Ирану.

"И если в Иране и дальше будут лгать об очевидном, то это означает, что мир приложит еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сотрудничество. Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", — предупредил Зеленский представителей Ирана.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал ударить по Ирану из-за дронов.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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