В эфире телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вынес очередное предложение. Он призывает ударить по предприятиям Ирана, которые якобы поставляли для ВС РФ дроны-камикадзе. Как известно, беспилотники доставляют Украине массу неприятностей.
"Необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и так далее. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", — цитирует советника "Страна.ua".
Также он просит международное сообщество поддержать его призыв, чтобы уничтожить эти заводы.
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