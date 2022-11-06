Мариуполь в пример: Сапоньков рассказал о нежелании херсонцев эвакуироваться

Некоторые жители Херсонской области наотрез отказываются эвакуироваться из региона и не верят, что ВСУ могут нанести удар по мирным гражданам, рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.

По словам военкора, приходится приводить гражданам жёсткие примеры.

"Мы сразу приводим в пример Мариуполь, там тоже люди так думали — а чем закончилось. Война, к сожалению, не щадит в первую очередь гражданских, прежде всего пожилых и больных людей. Ну, такие люди здесь и остались", — рассказал Сапоньков "Украине.ру".

Как уточнил военкор, официально со всего Правобережья Днепра выехало около 70 тысяч человек, однако в самом Херсоне остаётся ещё большое количество мирных жителей.