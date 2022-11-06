Под Угледар прибыл спецзаградотряд, собранный из ультраправых националистов

Для прекращения массового дезертирства с позиций военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады и 72-й отдельной механизированной бригады, под Угледар прибыл специальный заградотряд.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.

Также сообщается, что этот заградотряд собран из ультраправых националистов.

Ранее появлялась информация о военнослужащих 72-й бригады, которые бежали со своих позиций. Теперь им за это грозит до 12 лет тюремного срока.

Надо отметить, что в разгроме 72-й омбр ВСУ принимали участие российские бойцы из оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" и морпехи.