Для прекращения массового дезертирства с позиций военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады и 72-й отдельной механизированной бригады, под Угледар прибыл специальный заградотряд.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.
Также сообщается, что этот заградотряд собран из ультраправых националистов.
Ранее появлялась информация о военнослужащих 72-й бригады, которые бежали со своих позиций. Теперь им за это грозит до 12 лет тюремного срока.
Надо отметить, что в разгроме 72-й омбр ВСУ принимали участие российские бойцы из оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" и морпехи.
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