Опубликованы кадры с колонной бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении

В Сети появились видеокадры с большой колонной бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении. Сообщается, что на записях показаны французские бронеавтомобили VAB, британские Husky и украинские "Козак-2" 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Напоминаем, что утром 6 ноября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о скапливании боевой техники в Херсонской области. Украинская сторона подтягивает силы на подступах к региону.

Чиновник уверен, что украинская армия будет разбита ВС РФ. В Херсоне продолжается эвакуация мирных жителей.