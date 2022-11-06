Стремоусов сообщил, что ВСУ скапливают боевую технику на Херсонском направлении

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал об обстановке на утро 6 ноября. Он отметил, что украинская сторона подтягивает силы на подступах к области.

В районе Давыдова Брода готовится к отправке колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, "Козак-2" 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Все эти потуги нацистов продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией", — сказал Стремоусов на видео, опубликованном в своём Telegram-канале.

Чиновник уверен, что украинская армия будет разбита. Напоминаем, что в Херсоне продолжается эвакуация мирных жителей.