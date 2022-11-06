Генштаб ВСУ: армия РФ укрепляется на занятых позициях и беспрерывно ведёт огонь

Российские войска наступают на Донбассе и наносят удары по всей СВО.

Об этом сообщает сводка генштаба Вооружённых сил Украины.

Русские наступают в районе Зыбино, Белогоровки, Андреевки, Бахмутском, Берестовом, Майорске, Макеевки, Марьинки, Озаряновки, Опытном, Павловки, Яковлевки и Ямполовки.

Армия России сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории. Также она ведёт огонь вдоль всей линии фронта, проводит инженерное оборудование и аэроразведку.

ВС РФ нанесли четыре ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов из реактивной системы залпового огня, в их числе и по объектам инфраструктуры, отметили в ГШ Украины.

Кроме того, армия России продолжает эвакуацию населения из Херсонской области, подытожили в украинском командовании.