Американские власти обнародовали новый пакет военной помощи Киеву, стоимость которого составит 400 миллионов долларов. Данные средства будут направлены поставщикам оружия и военной техники США. Военный эксперт Алексей Леонков высказал своё мнение относительно этой информации.
Он отметил, что в пакет войдут танки Т-72. Как стало известно, с мест хранения чешской армии Нидерланды и США профинансируют по 45 боевых машин из 90.
Также обещана и импортная бронетехника, включающая 250 бронетранспортёров M1117. В пакет помощи войдут и опасные виды вооружения, которые могут доставить военным ВС РФ неприятности, пишет "Московский Комсомолец". США намерены передать Украине барражирующие боеприпасы или тысячи беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost ("Призрак Феникса"). Дроны применяются для атак бронетехники, сообщил Леонков.
Военный эксперт Илья Крамник подчеркнул наличие ещё одного опасного компонента в пакете военной помощи — бронекатеров в количестве 40 штук.
"К планируемой отправке США в помощь ВСУ речных бронекатеров стоит отнестись со всей серьёзностью", — отметил он.
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