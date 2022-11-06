Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
После шутки Байдена про дробовик американцы поставили ему диагноз — "слабоумие"
Генштаб ВСУ: армия РФ укрепляется на занятых позициях и беспрерывно ведёт огонь
Опубликованы кадры с колонной бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении
В Госдуме намекнули США, что они должны вернуть России Аляску
Кличко: Киев намерен установить новогоднюю ёлку несмотря на возможный блэкаут
Зеленский призвал украинцев скинуться на флот морских беспилотников
Bellingcat*: Игоря Стрелкова нет на передовой в спецоперации на Украине
Рогов: в Запорожской области строят укрепрайоны, атаку ВСУ ждём к 8 ноября
Стремоусов сообщил, что ВСУ скапливают боевую технику на Херсонском направлении

Леонков: в пакет помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost

Силовые структуры

Американские власти обнародовали новый пакет военной помощи Киеву, стоимость которого составит 400 миллионов долларов. Данные средства будут направлены поставщикам оружия и военной техники США. Военный эксперт Алексей Леонков высказал своё мнение относительно этой информации.

Леонков: в пакет помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost

Он отметил, что в пакет войдут танки Т-72. Как стало известно, с мест хранения чешской армии Нидерланды и США профинансируют по 45 боевых машин из 90.

Также обещана и импортная бронетехника, включающая 250 бронетранспортёров M1117. В пакет помощи войдут и опасные виды вооружения, которые могут доставить военным ВС РФ неприятности, пишет "Московский Комсомолец". США намерены передать Украине барражирующие боеприпасы или тысячи беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost ("Призрак Феникса"). Дроны применяются для атак бронетехники, сообщил Леонков.

Военный эксперт Илья Крамник подчеркнул наличие ещё одного опасного компонента в пакете военной помощи — бронекатеров в количестве 40 штук.

"К планируемой отправке США в помощь ВСУ речных бронекатеров стоит отнестись со всей серьёзностью", — отметил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"

Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.

Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
Силовые структуры
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
Силовые структуры
Ходаковский пожаловался на потери от дружественного огня: Нам и врагов не нужно
Силовые структуры
Politico: в Пентагоне подсчитали расходы артиллерийских снарядов ВС РФ и ВСУ
Любовь Степушова Гражданская война в США неумолимо приближается Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Силовые структуры
МО Нидерландов не ответило на вопрос о 45-ти танках Т-72 для передачи Украине
Мир. Новости мира
Адмирал ВМС США Ричард: конфликт на Украине — всего лишь разминка
Немецкие пользователи ужаснулись заявлению Бербок о Путине: "Катастрофа"
Мир. Новости мира
Немецкие пользователи ужаснулись заявлению Бербок о Путине: "Катастрофа"
Последние материалы
После шутки Байдена про дробовик американцы поставили ему диагноз — "слабоумие"
Генштаб ВСУ: армия РФ укрепляется на занятых позициях и беспрерывно ведёт огонь
Опубликованы кадры с колонной бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении
В Госдуме намекнули США, что они должны вернуть России Аляску
Кличко: Киев намерен установить новогоднюю ёлку несмотря на возможный блэкаут
Зеленский призвал украинцев скинуться на флот морских беспилотников
Bellingcat*: Игоря Стрелкова нет на передовой в спецоперации на Украине
Рогов: в Запорожской области строят укрепрайоны, атаку ВСУ ждём к 8 ноября
Стремоусов сообщил, что ВСУ скапливают боевую технику на Херсонском направлении
Под Угледар прибыл спецзаградотряд, собранный из ультраправых националистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников