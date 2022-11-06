Леонков: в пакет помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost

Американские власти обнародовали новый пакет военной помощи Киеву, стоимость которого составит 400 миллионов долларов. Данные средства будут направлены поставщикам оружия и военной техники США. Военный эксперт Алексей Леонков высказал своё мнение относительно этой информации.

Он отметил, что в пакет войдут танки Т-72. Как стало известно, с мест хранения чешской армии Нидерланды и США профинансируют по 45 боевых машин из 90.

Также обещана и импортная бронетехника, включающая 250 бронетранспортёров M1117. В пакет помощи войдут и опасные виды вооружения, которые могут доставить военным ВС РФ неприятности, пишет "Московский Комсомолец". США намерены передать Украине барражирующие боеприпасы или тысячи беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost ("Призрак Феникса"). Дроны применяются для атак бронетехники, сообщил Леонков.

Военный эксперт Илья Крамник подчеркнул наличие ещё одного опасного компонента в пакете военной помощи — бронекатеров в количестве 40 штук.

"К планируемой отправке США в помощь ВСУ речных бронекатеров стоит отнестись со всей серьёзностью", — отметил он.