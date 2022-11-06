Накануне представители Министерства обороны Нидерландов сообщали о передаче Украине 45 танков Т-72, произведённых в Советском Союзе. Однако ведомство не уточнило подробностей о происхождении боевых машин, ведь на голландском вооружении такой техники нет.
Стало известно, что в сделку войдут 90 танков с мест хранения чешской армии. Поставку на Украину оплатят Нидерланды и США. Каждое государство профинансирует по 45 боевых машин, о чём сообщает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Общая стоимость пакета военной помощи Киеву составит 120 миллионов евро, из которых 45 млн евро назначается на танки Т-72. На выделенное финансирование Чехия модернизирует 90 боевых машин, после чего начнёт их поставку на Украину. Первая партия ожидается уже в декабре текущего года.
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