Глава МО Нидерландов Оллонгрен сообщила, что Украина получит чешские танки Т-72

Накануне представители Министерства обороны Нидерландов сообщали о передаче Украине 45 танков Т-72, произведённых в Советском Союзе. Однако ведомство не уточнило подробностей о происхождении боевых машин, ведь на голландском вооружении такой техники нет.

Стало известно, что в сделку войдут 90 танков с мест хранения чешской армии. Поставку на Украину оплатят Нидерланды и США. Каждое государство профинансирует по 45 боевых машин, о чём сообщает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Общая стоимость пакета военной помощи Киеву составит 120 миллионов евро, из которых 45 млн евро назначается на танки Т-72. На выделенное финансирование Чехия модернизирует 90 боевых машин, после чего начнёт их поставку на Украину. Первая партия ожидается уже в декабре текущего года.