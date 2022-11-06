Безсонов: русский спецназ у Артёмовска в тылу врага уничтожил наёмников из США

У Артёмовска бойцы спецназа российских войск в тылу ВСУ провели блестящую операцию.

Об этом сообщает в своём Telegram-канале замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Отличные новости! Бойцы нашего спецназа на Артёмовском направлении зашли в тыл врага, где беспечно отдыхали американские наёмники, бесшумно их обнулили и забрали много интересных трофеев среди которых был прекрасный американский беспилотник", — в частности, пишет ополченец.

Он отметил, что осталось подождать официального заявления российского командования по этому поводу.