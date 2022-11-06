Шурыгин: "Глобальное наступление армии России начнётся уже в конце ноября"

На данный момент в специальной военной операции на Украине происходит постепенный перехват инициативы.

Шурыгин: в СВО происходит постепенный перехват Россией инициативы

Об этом сообщил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

"В сентябре инициатива находилась в руках ВСУ, они атаковали, искали наши слабые места. Последние две недели мы видим обратную тенденцию. Мы контрнаступаем локально. ВСУ приходится парировать или как-то выходить из ситуации. Итог этого — наше наступление", — в эфире Соловьёв Live отметил эксперт.

По его словам, глобальное наступление начнётся уже в конце ноября, когда подтянутся подготовленные резервы. По всей вероятности, до наступления холодов киевская власть попробует свой последний шанс и "дёрнется" на Херсон. Много зависит и от погоды.

"Сейчас мы начали вытаскивать на фронт всё то, что мы так долго готовили и разрабатывали" — подытожил Шурыгин.