Военкоры сообщили о тяжёлой ситуации для ВС РФ в Павловке под Угледаром

Ударом на Павловку ВС РФ хотели прорвать оборону ВСУ с последующим окружением Угледара и срезанием "угледарского угла". Однако планы не удались из-за подтягивания дополнительных резервов противником и попадания наших войск в огневой мешок.

Военные корреспонденты сообщили о тяжёлой ситуации на Угледарском направлении. Российская армия потеряла 155-ю 155-й бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в Павловке.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщает, что войска ВС РФ заняли половину села и упёрлись в оборону ВСУ, попав в огневой мешок. Комбат считает, что наступлении армии России на этом направлении было преждевременным.

Военный корреспондент проекта WarGonzo Семён Пегов также докладывает о напряжённой обстановке в Павловке.

"Первая радость от того, что туда зашёл донбасский спецназ ОБТФ и "Каскад", сменилась крайне удручающими вестями о положении 155-бригады ТОФа. Ходаковский открыто наезжает на тех, кто планировал операцию (пока без фамилий)", — пишет он.

От Павловки до Угледара остаётся 1800 метров, что позволяет противнику вести огонь даже без сильной оптики. ВСУ были выбиты из половины себя, но успели подтянуть резервы и организовать оборону.

Военкор Александр Сладков сообщает, что морпехи не смогли достучаться до руководства Министерства обороны и были вынуждены обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяке с надеждой, что он поможет разобраться с тяжёлой ситуацией в Павловке.

"Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры," — пишет Сладков в своём Telegram-канале.