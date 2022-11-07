Минобороны РФ: потери морпехов 155-й бригады не превышают 1% боевого состава

Официальные представители Минобороны РФ прокомментировали данные, согласно которым военнослужащие 155-й бригады морской пехоты армии России рассказали о больших потерях бойцов и техники.

Как сообщили в ведомстве, бойцы свыше 10 суток эффективно наступают на Угледарском направлении. При этом потери, по информации МО, не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными. Зона ответственности Вооружённых сил Российской Федерации составила до 5 километров в глубину позиций украинской армии, добавили в министерстве.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал о тяжёлом положении российских морпехов, которые обратились к руководителю Приморского края Олегу Кожемяке и попросили его помочь.