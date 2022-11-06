Беспилотный летательный аппарат ВСУ три раза подряд сбросил бомбы на раненого российского военнослужащего, но он остался жив. Видеокадры с украинского БПЛА шокировали китайцев, сообщает "ПолитРоссия".
Бойцы ВСУ обнаружили в окопе солдата ВС РФ и попытались уничтожить его. Первый боеприпас пролетел мимо, вторые две гранаты русский военный отбил рукой. Пользователи Сети в Китае не могли остаться равнодушными к этому видео, которое продемонстрировало тройной провал ВСУ.
"Я не могу даже представить, насколько мощная у него психологическая выдержка", — прокомментировал произошедшее один из интернет-пользователей.
"Если вы трижды избегаете смерти, то после этой катастрофы вас точно ждёт благословение", — заявил другой.
Многие китайцы выразили слова поддержки армии России в спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось о видеокадрах с колоннами бронетехники ВСУ на Херсонском направлении.
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