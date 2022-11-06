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Китайские пользователи Сети шокированы тем, как солдат ВС РФ рукой отбил гранату

Силовые структуры

Беспилотный летательный аппарат ВСУ три раза подряд сбросил бомбы на раненого российского военнослужащего, но он остался жив. Видеокадры с украинского БПЛА шокировали китайцев, сообщает "ПолитРоссия".

Бойцы ВСУ обнаружили в окопе солдата ВС РФ и попытались уничтожить его. Первый боеприпас пролетел мимо, вторые две гранаты русский военный отбил рукой. Пользователи Сети в Китае не могли остаться равнодушными к этому видео, которое продемонстрировало тройной провал ВСУ.

"Я не могу даже представить, насколько мощная у него психологическая выдержка", — прокомментировал произошедшее один из интернет-пользователей.

"Если вы трижды избегаете смерти, то после этой катастрофы вас точно ждёт благословение", — заявил другой.

Многие китайцы выразили слова поддержки армии России в спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось о видеокадрах с колоннами бронетехники ВСУ на Херсонском направлении.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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