Китайские пользователи Сети шокированы тем, как солдат ВС РФ рукой отбил гранату

Беспилотный летательный аппарат ВСУ три раза подряд сбросил бомбы на раненого российского военнослужащего, но он остался жив. Видеокадры с украинского БПЛА шокировали китайцев, сообщает "ПолитРоссия".

Бойцы ВСУ обнаружили в окопе солдата ВС РФ и попытались уничтожить его. Первый боеприпас пролетел мимо, вторые две гранаты русский военный отбил рукой. Пользователи Сети в Китае не могли остаться равнодушными к этому видео, которое продемонстрировало тройной провал ВСУ.

"Я не могу даже представить, насколько мощная у него психологическая выдержка", — прокомментировал произошедшее один из интернет-пользователей. "Если вы трижды избегаете смерти, то после этой катастрофы вас точно ждёт благословение", — заявил другой.

Многие китайцы выразили слова поддержки армии России в спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось о видеокадрах с колоннами бронетехники ВСУ на Херсонском направлении.