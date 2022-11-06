Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович успокоил тех, кто боится "вторжения" российских войск с территории Белоруссии. По его словам, на данный момент непосредственной опасности наземных действий из РБ нет.
"Белорусская армия не готова и не желает, российское руководство желает, но не готово. Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Белоруссии и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения", — цитирует Арестовича "Страна.ua".
По его мнению, количество наземных российских войск в Белоруссии должно быть порядка 20-25 тысяч человек, чтобы опасность стала ощутимой и значимой. Однако неизвестно, есть ли это вообще в планах, сообщает советник Зеленского.
Основной задачей ВС РФ в РБ является создание угрозы без "вторжения", "для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления", отмечает Арестович. На данный момент удары БПЛА, ракетами и авиацией — это единственные угрозы, которые могут быть с территории Белоруссии, подытожил он.
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