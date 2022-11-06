Группировка войск Союзного государства в Белоруссии создана для оборонительных целей, а не наступательных, заявил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Эксперт подчеркнул, что формирование военного контингента не предполагает атаку на территорию Западной Украины, да и подобная затея стала бы "авантюрной".
"Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея — авантюрная", — пояснил Анпилогов "Украине.ру".
При этом военный эксперт подчеркнул, что для наступления вдоль границы Польши с целью пресечь поставки западного оружия киевскому режиму, необходимы силы "гораздо серьёзнее", чем численность войск Союзного государства.
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