Анпилогов о наступлении РФ и Белоруссии на Западную Украину — затея авантюрная

Группировка войск Союзного государства в Белоруссии создана для оборонительных целей, а не наступательных, заявил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

Эксперт подчеркнул, что формирование военного контингента не предполагает атаку на территорию Западной Украины, да и подобная затея стала бы "авантюрной".

"Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея — авантюрная", — пояснил Анпилогов "Украине.ру".

При этом военный эксперт подчеркнул, что для наступления вдоль границы Польши с целью пресечь поставки западного оружия киевскому режиму, необходимы силы "гораздо серьёзнее", чем численность войск Союзного государства.