Казаков: ВС РФ переходят к третьей фазе СВО — освобождению крупных городов

В спецоперации на Украине намечается третья фаза. Вскоре ВС РФ будут активно наступать и брать крупные города. Такое мнение высказал политолог Александр Казаков, который был советником погибшего председателя Совета министров и главкома ВС ДНР Александра Захарченко.

Он отмечает в интервью интернет-порталу "Улица правды", что на лицо переход к третьей фазе СВО:

"Первое — это радикальное увеличение нашей группировки, что происходит. Второе — это начало предметной обработки критической инфраструктуры на Украине, что и происходит, там немного осталось. И третье — это взятие больших городов. Мы сейчас с вами являемся свидетелями третьей фазы специальной военной операции".

По мнению Казакова, "генеральное наступление" ВС России начнётся в течение четырёх-пяти недель. Он прогнозирует основные направления — это Одесса, Запорожье и Николаев.