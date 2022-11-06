В спецоперации на Украине намечается третья фаза. Вскоре ВС РФ будут активно наступать и брать крупные города. Такое мнение высказал политолог Александр Казаков, который был советником погибшего председателя Совета министров и главкома ВС ДНР Александра Захарченко.
Он отмечает в интервью интернет-порталу "Улица правды", что на лицо переход к третьей фазе СВО:
"Первое — это радикальное увеличение нашей группировки, что происходит. Второе — это начало предметной обработки критической инфраструктуры на Украине, что и происходит, там немного осталось. И третье — это взятие больших городов. Мы сейчас с вами являемся свидетелями третьей фазы специальной военной операции".
По мнению Казакова, "генеральное наступление" ВС России начнётся в течение четырёх-пяти недель. Он прогнозирует основные направления — это Одесса, Запорожье и Николаев.
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