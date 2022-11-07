В Донецке в результате обстрела с украинской стороны загорелось здание управления железными дорогами.
Ранее сообщалось о ряде ночных ударов ВСУ по центру города.
"В здании выбило стёкла и горят помещения. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет", — передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
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