Из-за обстрела ВСУ в Донецке загорелось здание управления железными дорогами

В Донецке в результате обстрела с украинской стороны загорелось здание управления железными дорогами.

Ранее сообщалось о ряде ночных ударов ВСУ по центру города.

"В здании выбило стёкла и горят помещения. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет", — передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.