Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВКС РФ начали бить по ж/д инфраструктуре Украины: разрушено полотно под Сумами
19fortyfive: у Зеленского есть шанс вернуться к диалогу с РФ до зимы
Байден готов к множеству судебных исков от проигравших выборы республиканцев
Daily Mail: Байден едва не упал на сцене в Нью-Йорке, увидев чёрный предмет
Захарова: вступление Украины в ЕС может занять столько же, сколько его развал
Британцы призвали Сунака не тратить деньги на Украину: "Чёрная дыра"
WSJ: советник Байдена ведёт переговоры с Ушаковым и Патрушевым
Ведущий Fox News Карлсон: наплыв мигрантов — тягчайшее преступление Байдена
NYT: российские "боты и тролли" очерняют Байдена накануне выборов

Военкор Григорьев: танкисты РФ применили тактику "беспокоящий огонь" по ВСУ

Силовые структуры

Российские танкисты, находящиеся в зоне проведения спецоперации, применили тактику "беспокоящий огонь" по позициям украинских националистов.

Военкор Григорьев: танкисты РФ применили тактику "беспокоящий огонь" по ВСУ

По словам военкора "Известий" Станислава Григорьева, военные РФ прибегают к использованию этой тактики в тёмное время суток. Бойцы загружают в танк полный боекомплект, после чего отправляются на позиции и открывают огонь по боевикам Украины, уточнил журналист.

Как отмечается в материале, российские солдаты также запускают беспилотники, оснащённые приборами ночного видения, чтобы получать координаты ВСУ для дальнейшей корректировки ударов.

Григорьев пояснил, что армия РФ выполняет "специфическую работу" по ночам, направленную на лишение противника сна и чувства безопасности.

"Это ещё называется "беспокоящий огонь", — рассказал военкор.

Военный Народной милиции ДНР с позывным Круглый подчеркнул: работа танкистов осуществляется с закрытых позиций по наводкам дрона.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты ликвидировали колонну бронетехники ВСУ на одном из направлений спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: в пакет помощи Киеву войдут неприятные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost

Эксперты проинформировали об опасных составляющих пакета военной помощи Украине.

Леонков: в пакет помощи Киеву войдут неприятные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Мир. Новости мира
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девушками"
Силовые структуры
Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО
Любовь Степушова Румынские элиты обеспечат своему населению удары возмездия от ВС РФ Любовь Степушова Ольга Лебедева Правительства в изгнании у России не будет — самоназначенцы переругались Ольга Лебедева Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев
Силовые структуры
Сладков: военные 155-й бригады ВС РФ заявили о тяжёлой ситуации в Павловке
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры колонны бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении
Танк ВС Украины попал в засаду: в Сети появились кадры его уничтожения
Силовые структуры
Танк ВС Украины попал в засаду: в Сети появились кадры его уничтожения
Последние материалы
ВКС РФ начали бить по ж/д инфраструктуре Украины: разрушено полотно под Сумами
Военкор Григорьев: танкисты РФ применили тактику "беспокоящий огонь" по ВСУ
19fortyfive: у Зеленского есть шанс вернуться к диалогу с РФ до зимы
Байден готов к множеству судебных исков от проигравших выборы республиканцев
Daily Mail: Байден едва не упал на сцене в Нью-Йорке, увидев чёрный предмет
Захарова: вступление Украины в ЕС может занять столько же, сколько его развал
Британцы призвали Сунака не тратить деньги на Украину: "Чёрная дыра"
WSJ: советник Байдена ведёт переговоры с Ушаковым и Патрушевым
Ведущий Fox News Карлсон: наплыв мигрантов — тягчайшее преступление Байдена
NYT: российские "боты и тролли" очерняют Байдена накануне выборов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников