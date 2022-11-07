Военкор Григорьев: танкисты РФ применили тактику "беспокоящий огонь" по ВСУ

Российские танкисты, находящиеся в зоне проведения спецоперации, применили тактику "беспокоящий огонь" по позициям украинских националистов.

По словам военкора "Известий" Станислава Григорьева, военные РФ прибегают к использованию этой тактики в тёмное время суток. Бойцы загружают в танк полный боекомплект, после чего отправляются на позиции и открывают огонь по боевикам Украины, уточнил журналист.

Как отмечается в материале, российские солдаты также запускают беспилотники, оснащённые приборами ночного видения, чтобы получать координаты ВСУ для дальнейшей корректировки ударов.

Григорьев пояснил, что армия РФ выполняет "специфическую работу" по ночам, направленную на лишение противника сна и чувства безопасности.

"Это ещё называется "беспокоящий огонь", — рассказал военкор.

Военный Народной милиции ДНР с позывным Круглый подчеркнул: работа танкистов осуществляется с закрытых позиций по наводкам дрона.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты ликвидировали колонну бронетехники ВСУ на одном из направлений спецоперации.