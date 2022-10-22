Минобороны РФ заявило, что танкисты ВС РФ уничтожили колонну военной техники ВСУ

Российские танкисты ликвидировали колонну с военной техникой, сообщает Министерство обороны РФ.

В результате украинская сторона понесла потери: уничтожено четыре танка, пыть боевых бронемашин, 50 человек личного состава. В ведомстве отмечают, что удар ВС РФ был нанесён в момент подготовки ВСУ наступления.

"Дождались противника, который ехал с соседней лесополосы. Подпустили ближе. Как только противник был на расстоянии прямого выстрела, выкатились, произвели выстрел”, — докладывает командир танка Николай.

Он отметил слаженную и оперативную работу каждого члена экипажа.

Ранее сообщалось о переброске военных и боевой техники Польши и Литвы к границам Белоруссии.