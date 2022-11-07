Военный ВС РФ: боевики 92-й бригады ВСУ идут на штурм "под наркотиками"

Боевики 92-ой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) неоднократно пытались штурмовать позиции ВС РФ на Харьковском направлении. При этом было замечено, что они идут в атаку, находясь под воздействием каких-то наркотических или психотропных веществ, рассказал российский военный изданию РИА Новости.

Он добавил, что два дня назад боевики ВСУ попытались пойти на штурм в полный рост.

По его словам, они не осознают того, что находятся при смерти, когда по ним расстреливают полный магазин патронов из автомата. Они на это даже не реагируют, и только спустя минуту падают в агонии и умирают, пояснил военный.