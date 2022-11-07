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Генштаб ВСУ: Россия сосредоточила усилия на борьбе с украинскими диверсантами

Силовые структуры

Российские войска сосредоточили усилия на борьбе с диверсионными разведывательными группами, а также ведут работу по выявлению местных координаторов обстрелов.

Об этом сообщает утренняя сводка генерального штаба ВСУ 7 ноября.

Русские наступают на Донбассе и наносят удары почти по всей линии фронта, отмечает украинское командование.

Армия РФ наступает в районе Андреевки, Красногоровки, Марьинки, Павловки, Водяном, Новомихайловки и Белогоровки, а также сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области.

ВС РФ нанесли четыре ракетных и 24 авиационных удара, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам инфраструктуры, подытожили в генштабе ВСУ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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