Русские наступают в Донбассе и наносят удары по всей линии соприкосновения.
Об этом сообщает сводка генерального штаба украинской армии 6 ноября вечером.
Армия России наступает на Авдеевском и Угледарском направлениях и сосредотачивает усилия на выходе к админграницам Донецкой области и удержании этой территории, сообщает украинское командование.
ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии фронта, осуществляют инженерное оборудование позиций и ведут аэроразведку.
Русская армия нанесла три ракетных и три авиаудара, а также совершила пять обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам инфраструктуры, подытожили в ГШ ВСУ.
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