Генштаб ВСУ: армия РФ наступает на Авдеевском и Угледарском направлениях

Русские наступают в Донбассе и наносят удары по всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает сводка генерального штаба украинской армии 6 ноября вечером.

Армия России наступает на Авдеевском и Угледарском направлениях и сосредотачивает усилия на выходе к админграницам Донецкой области и удержании этой территории, сообщает украинское командование.

ВС РФ ведут огонь вдоль всей линии фронта, осуществляют инженерное оборудование позиций и ведут аэроразведку.

Русская армия нанесла три ракетных и три авиаудара, а также совершила пять обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам инфраструктуры, подытожили в ГШ ВСУ.