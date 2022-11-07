Вооружённые силы Украины теряют на угледарском направлении в девять раз больше солдат, чем Россия, сообщили в Минобороны РФ.
Оборонное ведомство опровергло данные российских блогеров о том, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота теряет много живой силы и техники под Угледаром.
"Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике", — заявили в министерстве обороны РФ.
Там добавили, что сейчас бойцы 155-й бригады успешно наступают и намерены выполнить боевую задачу.
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