ВСУ теряют в 9 раз больше солдат на угледарском направлении, чем армия России

Вооружённые силы Украины теряют на угледарском направлении в девять раз больше солдат, чем Россия, сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство опровергло данные российских блогеров о том, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота теряет много живой силы и техники под Угледаром.

"Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике", — заявили в министерстве обороны РФ.

Там добавили, что сейчас бойцы 155-й бригады успешно наступают и намерены выполнить боевую задачу.