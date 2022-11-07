Военный с позывным "Туман": откинувший две гранаты боец жив и здоров

Стала известна судьба бойца российской армии, который сумел отбросить две гранаты, скинутые на него с украинского дрона.

Военный с позывным "Туман" пояснил в Сети, что эпизод имел место в марте рядом с Малой Роганью Харьковской области, в кадре — боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России.

Сейчас боец жив и уже участвует в боях. В тот момент он уже был ранен, гранатами его хотели добить. От второй гранаты была контузия ещё, пояснил военный.

"Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров", — написал "Туман".

Ранее в сети появилось видео, на котором раненый боец ВС РФ рукой отбрасывает в сторону две гранаты с атаковавшего его беспилотника.