Стала известна судьба бойца российской армии, который сумел отбросить две гранаты, скинутые на него с украинского дрона.
Военный с позывным "Туман" пояснил в Сети, что эпизод имел место в марте рядом с Малой Роганью Харьковской области, в кадре — боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России.
Сейчас боец жив и уже участвует в боях. В тот момент он уже был ранен, гранатами его хотели добить. От второй гранаты была контузия ещё, пояснил военный.
"Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров", — написал "Туман".
Ранее в сети появилось видео, на котором раненый боец ВС РФ рукой отбрасывает в сторону две гранаты с атаковавшего его беспилотника.
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