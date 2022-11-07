Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о добравшихся в Незалежную зенитно-ракетных комплексов Skyguard Aspide и NASAMS.
Эту информацию предоставляет Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
А тем временем, сообщается, что помощь Украине обходится США в 2,5 миллиона долларов в час.
"Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности", — рассказывает американской прессе бывший советник Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Джозеф Келлог.
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