Алексей Резников сообщил о прибытии на Украину ЗРК Skyguard Aspide и NASAMS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о добравшихся в Незалежную зенитно-ракетных комплексов Skyguard Aspide и NASAMS.

Эту информацию предоставляет Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

А тем временем, сообщается, что помощь Украине обходится США в 2,5 миллиона долларов в час.

"Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности", — рассказывает американской прессе бывший советник Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Джозеф Келлог.