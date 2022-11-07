Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"

Мир начинает понимать, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"

Об американцах, прибывших в Донбасс, в своём Telegram-канале рассказал телеведущий и журналист Руслан Осташко.

На предоставленных кадрах граждане из Техаса, Детройта, Миннесоты и других штатов сообщают, что приехали сюда для борьбы с глобализмом и ради борьбы с нацизмом.

"Россия — последнее место на земле, кто борется с глобализмом либерализмом и за новый мировой порядок, который Америка разрушает", — говорят бойцы.

Они призывают канадцев, американцев и европейцев, кто сейчас стоит на стороне нацизма — вернуться домой, "потому что мы идём, а когда мы встретимся на поле боя — будет поздно".

Большинство граждан США не любят либерализм, и считает его настоящей "раковой опухолью".

"Парни, это последняя битва за мир. Иначе эта болезнь возьмет верх", — подытожили американцы в своём обращении к соотечественникам.