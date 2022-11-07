Мир начинает понимать, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Об американцах, прибывших в Донбасс, в своём Telegram-канале рассказал телеведущий и журналист Руслан Осташко.
На предоставленных кадрах граждане из Техаса, Детройта, Миннесоты и других штатов сообщают, что приехали сюда для борьбы с глобализмом и ради борьбы с нацизмом.
"Россия — последнее место на земле, кто борется с глобализмом либерализмом и за новый мировой порядок, который Америка разрушает", — говорят бойцы.
Они призывают канадцев, американцев и европейцев, кто сейчас стоит на стороне нацизма — вернуться домой, "потому что мы идём, а когда мы встретимся на поле боя — будет поздно".
Большинство граждан США не любят либерализм, и считает его настоящей "раковой опухолью".
"Парни, это последняя битва за мир. Иначе эта болезнь возьмет верх", — подытожили американцы в своём обращении к соотечественникам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины пытался поставить ультиматум Западу по визиту Путина на G20, но переоценил своё влияние, заявили китайские аналитики.