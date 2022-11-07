Wargonzo: русская армия зашла в Белогоровку, идёт зачистка

Вооружённые силы России зашли в Белогоровку.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Семёна Пегова — Wargonzo.

Сообщается, что источник проекта подтверждает поступившую информацию о заходе в Белогоровку 2-й бригады 2АК Луганской Народной Республики при поддержке других формирований РФ.

Сейчас в населённом пункте проводится зачистка разрозненных групп националистов, в том числе 92-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее в Генштабе ВСУ отмечали, что русские сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области.