Вооружённые силы России зашли в Белогоровку.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Семёна Пегова — Wargonzo.
Сообщается, что источник проекта подтверждает поступившую информацию о заходе в Белогоровку 2-й бригады 2АК Луганской Народной Республики при поддержке других формирований РФ.
Сейчас в населённом пункте проводится зачистка разрозненных групп националистов, в том числе 92-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее в Генштабе ВСУ отмечали, что русские сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области.
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