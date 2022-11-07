Безсонов заявил, что у ВСУ в Артёмовске "всё очень плохо"

У боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) всё очень плохо. Такой вывод сделал, наблюдая за открытыми источниками информации в украинском сегменте, заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ещё месяц назад украинские военные записывали видео, как они гуляют по городу и демонстрируют отличное настроение, но в последние дни их контент стал очень мрачным и трагичным.

По городу они передвигаются только перебежками. По ним постоянно кто-то стреляет, а рядом что-то взрывается. В соцсетях пишут об удручающем положении своих войск, заключил Безсонов.