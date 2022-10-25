Артиллерия ВСУ под Бахмутом "захлебнулась" из-за ошибки НАТО: не тот калибр

Из-за проблем тылового обеспечения артиллерия вооружённых сил Украины (ВСУ) западнее Бахмута (Артёмовска) начала получать разнотипные боеприпасы калибра 155 мм. Эта ошибка лишила ВСУ возможности вести заградительный огонь и контрбатарейную борьбу с наступающими союзными силами, позволив им продвинуться вплотную к украинским позициям.

Такой вывод сделали эксперты Telegram-канала "Военная хроника".

Аналитики отметили, что стандартные натовские калибры поставляемых снарядов отличаются между собой размерами, типами используемого взрывчатого вещества, весом и рядом других параметров.

Ошибка в снабжении привела к тому, что для польских САУ AHS Krab были доставлены снаряды с неподходящими пороховыми зарядами. Украинские артиллеристы стреляли снарядами M795, которые изначально были разработаны для лёгких буксируемых гаубиц семейства М777.

В итоге это привело к отказу механизма запирания ствола у четырёх орудий батареи из 12 "Крабов", переброшенных для усиления 54-й бригады ВСУ под Бахмутом, заключили эксперты.