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Путин: в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных

Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Тверской области Игорем Руденей рассказал о положении мобилизованных граждан.

"До 80 тысяч человек в зоне военной спецоперации", — отметил президент, слова которого приводит Интерфакс.

При этом, по данным главы РФ, около 50 тысяч солдат находятся в боевых подразделениях. Остальные призывники тренируются на полигонах, добавил Путин. Он попросил внимательно относиться ко всем мобилизованным.

Ранее президент распорядился единовременно выплатить мобилизованным и контрактникам, которые принимают участие в спецоперации, 195 тысяч рублей.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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