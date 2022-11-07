Путин: в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Тверской области Игорем Руденей рассказал о положении мобилизованных граждан.

"До 80 тысяч человек в зоне военной спецоперации", — отметил президент, слова которого приводит Интерфакс.

При этом, по данным главы РФ, около 50 тысяч солдат находятся в боевых подразделениях. Остальные призывники тренируются на полигонах, добавил Путин. Он попросил внимательно относиться ко всем мобилизованным.

Ранее президент распорядился единовременно выплатить мобилизованным и контрактникам, которые принимают участие в спецоперации, 195 тысяч рублей.