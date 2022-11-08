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Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой

Силовые структуры

Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота смогли впервые выйти на связь после сообщений о больших потерях в подразделении под Павловкой.

По словам бойцов, слухи о колоссальном количестве убитых и раненых ложные, а потому доверять им не стоит.

"В Павловке бои идут тяжёлые, есть убитые и раненые, но мы давим противника. Успехи есть, вернёмся с победой", — заверил военнослужащий в видеоролике, опубликованном российскими военкорами.

Накануне в Сети появилось письмо о "катастрофе" в Павловке, но эксперты уверены, что сообщение является фейком, так как величина потерь в нём указана больше реальной в 24 раза.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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