Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота смогли впервые выйти на связь после сообщений о больших потерях в подразделении под Павловкой.
По словам бойцов, слухи о колоссальном количестве убитых и раненых ложные, а потому доверять им не стоит.
"В Павловке бои идут тяжёлые, есть убитые и раненые, но мы давим противника. Успехи есть, вернёмся с победой", — заверил военнослужащий в видеоролике, опубликованном российскими военкорами.
Накануне в Сети появилось письмо о "катастрофе" в Павловке, но эксперты уверены, что сообщение является фейком, так как величина потерь в нём указана больше реальной в 24 раза.
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