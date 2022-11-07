Марков о битве за Павловку: "Величина потерь указана больше реальной в 24 раза"

Политолог Сергей Марков заявил, что новости о "катастрофе" в Павловке являются фейком.

Марков объяснил, что обращение военнослужащих, участвующих в наступление на Павловку, оказалось ложью. Письмо, в котором морпехи жалуются на огромные потери и некомпетентность военного командования, по словам политолога, было фейком.

"Величина потерь там указана больше реальной в 24 раза. Сейчас идёт разбирательство, кто и зачем устроил эту провокацию", — написал политический деятель в своём микроблоге.

Марков посоветовал не поддаваться паническим настроениям и не критиковать военное командование.

"Это наши генералы. И наша армия", — объяснил политолог.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал наградить звездой с чёрной полосой инициатора атаки на Павловку.