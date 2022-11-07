Политолог Сергей Марков заявил, что новости о "катастрофе" в Павловке являются фейком.
Марков объяснил, что обращение военнослужащих, участвующих в наступление на Павловку, оказалось ложью. Письмо, в котором морпехи жалуются на огромные потери и некомпетентность военного командования, по словам политолога, было фейком.
"Величина потерь там указана больше реальной в 24 раза. Сейчас идёт разбирательство, кто и зачем устроил эту провокацию", — написал политический деятель в своём микроблоге.
Марков посоветовал не поддаваться паническим настроениям и не критиковать военное командование.
"Это наши генералы. И наша армия", — объяснил политолог.
Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал наградить звездой с чёрной полосой инициатора атаки на Павловку.
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