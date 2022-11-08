ISW: российские войска взяли под контроль Белогоровку

В очередной сводке о ходе спецоперации ВС РФ на Украине американские аналитики Института изучения войны (ISW) признали, что российские войска взяли под контроль Белогоровку.

Эксперты из США также отмечают, что подразделения российской армии успешно наступают к западу Кременной, на Авдеевском, Артемовском и Марьинском направлениях. Одновременно с этим ВКС РФ продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Незалежной.

Что касается действий Вооруженных сил Украины, боевики организовали наступление на населённый пункт Сватово, но попытка не увенчалась успехом. Тем временем командование ВСУ накапливает подкрепления на Херсонском направлении, уточняют аналитики.

Ранее военный эксперт отметил, что в США и на Украине заговорили о мире, опасаясь скорого разгрома украинской армии.