После частичной мобилизации в России численное превосходство украинских войск на фронте сходит на нет, потому в США и на Украине заговорили о мирных переговорах.
Ракетные удары ВКС РФ привели к серьёзному экономическому кризису в Незалежной и сильно усложнили логистику украинской армии, заявил военный эксперт Юрий Подоляка. Уже в декабре российские войска пополнят 300 тысяч мобилизованных, которые сейчас завершают тренировочный процесс и боевое слаживание.
"Киев выдохся в своих контрнаступлениях, последним будет Херсон, и Вашингтону срочно нужно это (текущую линию фронта. — Прим. ред.) закрепить", — уверен Подоляка.
В противном случае накопившийся в украинской армии ком проблем приведёт к разгрому ВСУ, что скажется на переговорных позициях "нет, не режима Зеленского, а самих США", резюмировал эксперт.
Ранее американские аналитики признали, что ВС РФ удалось прорвать украинскую оборону в районе Артёмовска.
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