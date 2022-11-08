В Киеве заявили, что после Украины Россия "попрёт на Европу"

Запад будет спонсировать Киев, поскольку киевский режим без устали повторяет, что после Украины Россия пойдёт на Европу.

Об этом сообщил экс-депутат Рады, боевик нацбата Андрей Тетерук.

"Запад понимает, что Путин бьёт по системе ценностей, которая объединяет Украину с цивилизованным миром. И как раз эта система ценностей не позволит остановить помощь Украине и оставить её один на один с таким опасным соседом, которым является РФ", — в эфире канала "Politeka" сказал националист.

Он выразил уверенность, что западные страны продолжат помощь Украине, чего бы это ни стоило европейским странам. Потому что они якобы понимают, что Россия не остановится, поскольку поймёт, что смогла поломать этот консолидированное сопротивление.

"Этого никак нельзя допустить", — подытожил Тетерук.