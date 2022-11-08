Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подоляка: судьба Херсона может быть ключевой в переговорах Киева с Россией
Кива: Зеленскому приказали начать переговоры, и он забыл про "границы 1991" года
"Хуаньцю шибао": власти США восприняли поездку Шольца в Китай в качестве угрозы
Боевик ВСУ показал результаты ракетного удара по мосту: "Разорвало в снежинку"
ISW: российские войска взяли под контроль Белогоровку
МО РФ: мобилизованные будут получать деньги с 10-го по 20-е число каждого месяца
Российский певец Филипп Киркоров выступил в колготках на концерте в Казахстане
Баширов: зима пройдёт в "Великом стоянии" в Донбассе
В ночь на 8 ноября взрывы прогремели на объектах ВСУ в Кременчуге и Жёлтых Водах

В Киеве заявили, что после Украины Россия "попрёт на Европу"

Силовые структуры

Запад будет спонсировать Киев, поскольку киевский режим без устали повторяет, что после Украины Россия пойдёт на Европу.

Об этом сообщил экс-депутат Рады, боевик нацбата Андрей Тетерук.

"Запад понимает, что Путин бьёт по системе ценностей, которая объединяет Украину с цивилизованным миром. И как раз эта система ценностей не позволит остановить помощь Украине и оставить её один на один с таким опасным соседом, которым является РФ", — в эфире канала "Politeka" сказал националист.

Он выразил уверенность, что западные страны продолжат помощь Украине, чего бы это ни стоило европейским странам. Потому что они якобы понимают, что Россия не остановится, поскольку поймёт, что смогла поломать этот консолидированное сопротивление.

"Этого никак нельзя допустить", — подытожил Тетерук.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО

Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.

Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Подоляка: в США и на Украине заговорили о мире, потому что близится разгром ВСУ
Силовые структуры
Военный с позывным "Туман": откинувший две гранаты боец жив и здоров
Любовь Степушова Надёжный партнёр: северокорейское оружие помогло бы РФ в СВО Любовь Степушова Сергей Лебедев Межэтнические конфликты давно стали слабым местом стран-участниц НАТО Сергей Лебедев Александр Трубин Шпионский картель США угрожает Пакистану и Афганистану Александр Трубин
Силовые структуры
Военкор Сладков: ситуация в Павловке "не совсем позитивная"
Силовые структуры
Сладков: ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия
Как в Сталинграде или страшнее: ВСУ и ВС РФ готовятся к Херсонской битве
Силовые структуры
Как в Сталинграде или страшнее: ВСУ и ВС РФ готовятся к Херсонской битве
Последние материалы
Зачем Церкви нужны догматы и каноны
В ночь на 8 ноября взрывы прогремели на объектах ВСУ в Кременчуге и Жёлтых Водах
RNZ: украинцы требуют от Новой Зеландии расширения финансирования беженцев
В Черкассах продают "булку бандеровскую вкусную, как распятый москалёнок"
Майкл Бом: выборы в США никак не повлияют на помощь Украине
Семь "совсем других" питомцев, которые понравятся всей семье
WT: на выборах в Конгресс США столкнутся две принципиально разные версии Америки
Артиллерия "О" ВС РФ препятствует закреплению ВСУ на Краснолиманском направлении
Пассажиры аэропорта в Омске жалуются на 18-часовые задержки самолётов
Эксперт: для контроля за утечками данных нужен реестр владельцев информации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников