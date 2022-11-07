Подоляк: Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией

Киев якобы не отказывался от переговоров с Москвой.

Об этом сообщил советник Главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, украинская позиция известна и открыта: сначала РФ выводит войска с Незалежной, "потом всё остальное", сказал дипломат, намекая на смену российского руководства.

"Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ", — сообщил Подоляк.

Ранее Российская Федерация не раз заявляла о своей готовности проведения мирных переговоров, однако киевский режим отказывался приступать к ним.