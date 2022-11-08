Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы службы безопасности Украины (СБУ), в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных членов администрации Херсонской области.
Сообщается, что задержаны и впоследствии арестованы девять граждан Украины, а их кураторы скрываются за пределами РФ.
Силовики обезвредили заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации. У задержанных изъяты более 5 кг пластида, три готовых к применению самодельных взрывных устройства и гранаты.
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