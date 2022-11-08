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Кива: в офисе Зеленского готовы согласиться на условия Москвы

Силовые структуры

В офисе президента Владимира Зеленского прорабатывают переговорную позицию и вариант отказа от юга-востока Украины в пользу Москвы. Об этом сообщил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на свои источники.

По словам политика, Киев также готов согласиться с потерей выхода к Чёрному и Азовскому морям, зафиксировать нейтральный статус Украины и частично признать новые субъекты РФ в обмен на сохранение власти Зеленскому и полное прекращение боевых действий.

Украинцам этот позорный результат всегда смогут объяснить и преподнести как очередную победу, считает Кива.

"Мы заставили их прекратить огонь и согласиться на наши условия — скажет Арестович", — предположи он.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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