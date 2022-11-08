Подоляка: судьба Херсона может быть ключевой в переговорах Киева с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целом согласен на переговоры с Россией, выдвинув пять условий для их начала. И это кардинальный разворот после его же предыдущих заявлений о том, что никаких переговоров с РФ и президентом Владимиром путинным быть не может. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Очевидно, заявление Зеленского стало следствием того, что американская внешняя политика настраивает всех на мирные переговоры, так как для США на данный момент это самый выгодный вариант, заметил аналитик.

Однако Зеленского не стоит считать самостоятельным политическим игроком — он актёр, который играет свою роль, добавил Подоляка.

По его мнению, те заявления о невозможности переговоров, который украинский президент делал раньше, были повышением ставок перед возможным диалогом.

И самым важным моментом здесь является то, настолько официальная Москва готова к таким переговорам, считает эксперт.

"На самом деле именно судьба Херсона здесь может быть ключевой. Киев и, соответственно, Вашингтон, очень хотят начать переговоры с позиции силы. И для этого им кровь из носу нужно брать Херсон. (…) И именно по этим причинам Москве ни в коем случае нельзя сдавать Херсон (...) Поэтому в ближайшие дни мы увидим кульминацию этой борьбы и далее развязку", — заключил он.