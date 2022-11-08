НМ ДНР: ВСУ выпустили в регионе 151 боеприпас из РСЗО "Град" за прошедшие сутки

Народная милиция ДНР публикует новую сводку по обстановке в регионе на утро 8 ноября 2022 года. Сообщается, что киевский режим продолжает терроризировать мирное население Донецкой Народной Республики. ВСУ массированно обстреливают жилые кварталы и населённые пункты.

По информации Представительства СЦКК в ДНР, за прошедшие сутки противник выпустил 151 боеприпас из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии по районам восьми населённых пунктов Республики. Два мирных жителя погибли, семь получили ранения. 14 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры повреждены.

Союзные войска НМ ДНР и ВС РФ ликвидировали 50 человек личного состава противника, четыре гаубицы, два танка, 10 броневиков, сбито четыре БПЛА ВСУ.

Информация о пострадавших уточняется.