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В ДНР призвали ВС РФ быстрее перерезать снабжение группировок ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

Донецк вот уже восемь лет находится под огнём киевского режима. После начала спецоперации действия ВСУ стали лишь жёстче. Обстреливаются гражданские объекты, инфраструктура региона и военные объекты.

В ДНР призвали ВС РФ быстрее перерезать снабжение группировок ВСУ в Донбассе

Донецкий депутат Владислав Бердичевский призывает российские войска действовать активнее. Он отмечает, что на фронте на данный момент положение относительно статичное, исключением является Артёмовск, где заметно продвижение ВС РФ.

"Я убежден, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем", — подчеркнул Бердичевский в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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