Боец из отряда "Крым": в плохую погоду интенсивность артобстрелов ВСУ снижается

Плохая погода создаёт неблагоприятные условия для запуска украинских беспилотников, поэтому интенсивность артобстрелов ВСУ значительно спадает. Об этом заявил боец РФ из штурмового отряда "Крым" с позывным "Матрос".

В интервью РИА Новости он отметил, что украинские артиллеристы не в силах корректировать огонь без беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Противник в плохую погоду по нам не очень сильно "работает", — указал военный.

Как пояснил боец, российская армия тоже применяет дроны, но они способны функционировать даже во время плохой погоды.

Он также поделился, что участвует в боевых действиях на Запорожском направлении, где обстрелы идут на протяжении практически всего светового дня. Военнослужащий подчеркнул: украинские подразделения используют против РФ боеприпасы разного калибра и зажигательные снаряды.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил в регион порядка 13 тысяч солдат, прошедших обучение в западных странах.