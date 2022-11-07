Порядка 13 тысяч солдат вооружённых сил Украины (ВСУ), которые прошли обучение на западных полигонах, переброшены на Запорожское направление. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "КП".
По словам политика, вернулвшиеся после тренировок и обучения на Западе, прежде всего в Польше и Британии, военные ВСУ были сразу переброшены на Запорожское направление.
Это говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в резерве, считает Рогов.
Накануне он сообщал, что в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление на севере региона создаются укреплённые районы.
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