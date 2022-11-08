Спасатель Мартьянов дал советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

Чтобы выжить зимой в поле или лесу, нужно знать некоторые лайфхаки. Одно дело, если вне помещения надо продержаться один или два дня, а совсем другое, когда счёт идёт на десятки дней. Инструктор по альпинизму, спасатель легендарного отряда "Спасрезерв" Сергей Мартьянов дал советы мобилизованным россиянам, что необходимо иметь солдату, чтобы "продержаться" зимой в полях и лесах.

Первым делом необходимо позаботиться о спальном месте. Для этих целей подойдёт двухслойная палатка. Если таковой нет, то армейская однослойная брезентовая тоже сгодится, сообщает спасатель.

"Следующее, что я отнёс бы к предметам первой необходимости, — это каремат, туристический коврик. Лучше всего брать "сотовые" ребристые, которые складываются гармошкой. Но можно взять и любой другой. В этом вопросе лучше хоть какой-то, чем никакого", — информирует Мартьянов в беседе с "МК".

В отношении спальных мешков предпочтительнее выбирать синтепоновый спальник или тот, который наполнен холлофайбером. Пух быстро собьётся и весит достаточно много. Маркировка у мешка должна быть "Комфорт -20".

"Что касается одежды, то однозначно не имеет смысла надевать на себя одну супертяжёлую и супертёплую вещь. Сидеть или спать всё равно будет холодно, а во время движения сразу вспотеешь и, соответственно, очень скоро начнёшь мерзнуть. Оптимальным считается три основных слоя и один дополнительный", — делится инструктор.

Первым слоем он рекомендует использовать термобельё, вторым — повседневную одежду из флиса, третьим — плотную штормовку, которая обеспечит защиту от ветра и влаги. Резервным слоем должен быть пуховой жилет, который надевать стоит под штурмовую куртку, но в крайне необходимых случаях.

Для защиты головы необходимо иметь две балаклавы: тонкую и зимнюю. Обувь Мартьянов рекомендует приобретать демисезонную с тонким утеплителем. Горячее питание должно присутствовать в рационе на постоянной основе, отмечает спасатель.