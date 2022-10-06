Ветеран СВО: чтобы выжить, мобилизованные должны меньше есть и учиться медицине

Житель Кургана, освобождающий Донбасс от националистов с 2014 года, дал совет мобилизованным: голодать перед боем и посвящать больше времени изучению медицины.

"Совет, который я получил в одном из самых тяжелых сражений и теперь даю мобилизованным ребятам — перед боем нужно как можно меньше кушать", — рассказал он в интервью изданию URA.RU.

Таким образом повышаются шансы выжить после ранения в живот.

Также доброволец порекомендовал призывникам тщательнее изучать первую помощь при различных ранениях. Знание медицины на поле боя может спасти не только собственную жизнь, но и жизни сослуживцев.