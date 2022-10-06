Житель Кургана, освобождающий Донбасс от националистов с 2014 года, дал совет мобилизованным: голодать перед боем и посвящать больше времени изучению медицины.
"Совет, который я получил в одном из самых тяжелых сражений и теперь даю мобилизованным ребятам — перед боем нужно как можно меньше кушать", — рассказал он в интервью изданию URA.RU.
Таким образом повышаются шансы выжить после ранения в живот.
Также доброволец порекомендовал призывникам тщательнее изучать первую помощь при различных ранениях. Знание медицины на поле боя может спасти не только собственную жизнь, но и жизни сослуживцев.
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