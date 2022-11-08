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Безсонов: наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось

Силовые структуры

Наступление вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении на данный момент захлебнулось. Противник понёс потери и отступает.

Об этом сообщил сегодня днём в своём Telegram-канале заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Других подробностей пока не приводится.

Новость дополняется.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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