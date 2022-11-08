ВСУ несут большие потери и бегут с позиций под Артёмовском (Бахмутом) в Донбассе. Об этом рассказал взятый в плен командир взвода вооружённых сил Украины (ВСУ) Павел Ткачук.
Он заявил, что его подразделение удерживало позиции в лесу около населённого пункта Опытное.
"После обстрела зашли русские. Много кто сбежал и был ранен", — сказал пленный боевик в беседе с РИА Новости.
После этого бойцы ВСУ спрятались в укрытие, однако российские военные их заметили и предложили сдаться.
Моральный дух в рядах украинцев, по его словам, был довольно низким, так как вновь прибывшие бойцы боялись постоянных артобстрелов, а те, кто воюет давно, устали от всего.
Ранее боевики ВСУ подтвердили, что военные РФ зашли в Артёмовск, на улицах идут стрелковые бои.
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