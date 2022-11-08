Пленный боевик заявил, что ВСУ несут большие потери под Артёмовском

ВСУ несут большие потери и бегут с позиций под Артёмовском (Бахмутом) в Донбассе. Об этом рассказал взятый в плен командир взвода вооружённых сил Украины (ВСУ) Павел Ткачук.

Он заявил, что его подразделение удерживало позиции в лесу около населённого пункта Опытное.

"После обстрела зашли русские. Много кто сбежал и был ранен", — сказал пленный боевик в беседе с РИА Новости.

После этого бойцы ВСУ спрятались в укрытие, однако российские военные их заметили и предложили сдаться.

Моральный дух в рядах украинцев, по его словам, был довольно низким, так как вновь прибывшие бойцы боялись постоянных артобстрелов, а те, кто воюет давно, устали от всего.

Ранее боевики ВСУ подтвердили, что военные РФ зашли в Артёмовск, на улицах идут стрелковые бои.